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Трамп прибыл в Ватикан, где впервые встретится с папой Франциском

09:4524.05.2017
(обновлено: 09:46 24.05.2017)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАТИКАН, 24 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент США Дональд Трамп, совершающий свою первую зарубежную поездку, в среду утром прибыл в Ватикан, где он впервые встретится с папой Римским Франциском.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Президентский кортеж въехал на территорию города- государства Ватикан в 8.16 (09.16 мск), тогда как аудиенция у папы назначена на 8.30 утра (09.30 мск). У входа в Апостольский дворец Трампа вместе с супругой Меланьей встречал префект Папского дома архиепископ Георг Генсвайн. Прямую трансляцию приезда главы американского государства в Ватикан вело итальянское государственное телевидение Rai.

Согласно программе визита, Трамп с супругой сначала будут приняты папой Франциском, а затем к ним присоединяться члены официальной американской делегации. После этого президент США проведет встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. По окончании деловой части программы запланирована экскурсия высоких гостей в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.

Внимание к первой встрече 45-го президента США и нынешнего главы Римско-католической церкви объясняется очевидной разницей в подходах двух лидеров к целому ряду острых проблем современности, начиная с отношения к мигрантам и изменению климата на планете.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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От внимания международных наблюдателей не укрылся тот факт, что, поздравляя Трампа по случаю инаугурации, Франциск выразил надежду, что новый глава Белого дома будет руководствоваться в своей деятельности "духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа". При этом понтифик продемонстрировал весьма традиционное для Святого престола понимание роли США в международных отношениях, отметив вклад этой страны в "продвижение человеческого достоинства и свободы во всем мире".

Тем не менее, некоторые мировые СМИ, прозрачно намекая на разницу во взглядах между Трампом и папой Франциском, пытались поставить под сомнение саму возможность их скорой встречи. В дело вынужден был вмешаться сам понтифик, который, возвращаясь из апостольского визита в Египет, 29 апреля напомнил журналистам прописную истину: папа Римский принимает главу любого государства мира, попросившего о встрече.

Уже после того, как Святой престол в начале мая официально объявил о предстоящем визите Трампа в Ватикан, понтифик счел необходимым прояснить свою позицию по данному вопросу. Общаясь с журналистами 13 мая во время перелета из Португалии в Рим, Франциск заверил, что "никогда не составляет мнения о человеке, не выслушав его". Он заявил, что намерен поговорить с президентом США откровенно, стараясь донести до него свою позицию и готов внимательно выслушать своего гостя. Когда же один из журналистов спросил, не смягчит ли Трамп свою позицию по миграции и климату после встречи с папой, Франциск ответил: "Это политический расчет, который я не позволю себе делать".

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В преддверии сегодняшней встречи некоторые собеседники РИА Новости в Ватикане уверенно отмечали, что, несмотря на разницу в подходах, у Святого престола и Вашингтона есть серьезная основа для сотрудничества – необходимость противостояния радикализму, экстремизму, терроризму в мире и защита христиан, прежде всего, на Ближнем Востоке.

Примечательно, что во вторник высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий Трампа в его турне, указал в ходе брифинга на борту президентского самолета, что создание коалиции по борьбе с терроризмом является общей задачей для представителей различных религий.

"Мы сочли необходимым объединить в этом турне мусульманскую, иудейскую и католическую — христианскую веру", — заявил он во время перелета из Тель-Авива в Рим. Ранее Трамп посетил Саудовскую Аравию и Израиль.

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