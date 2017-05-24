В Таиланде задержали 92 человек в подпольном "казино для бедных"

БАНГКОК, 24 мая — РИА Новости. Девяносто два человека, из них 29 граждан сопредельных стран, задержаны в ходе совместного рейда таиландской полиции и военных в подпольном "казино для бедных" в Бангкоке, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда.
29 иностранцев, оказавшиеся среди посетителей казино, оказались гастарбайтерами из соседних с Таиландом стран: Камбоджи, Мьянмы и Лаоса, говорится в сообщении.
Двухэтажный дом, оборудованный запасным выходом и видеокамерами наблюдения, вызвал интерес правоохранительных органов около месяца назад, когда в полицию поступил сигнал от местных жителей о том, что в пустевшем некоторое время доме "творится что-то неладное", сообщает телеканал. После длительного наружного наблюдения было установлено, что в доме работает нелегальное казино.
При обыске сводной оперативно-следственной группе, состоявшей из полицейских и военных, не удалось определить, кто является владельцем дома и подпольного казино, поэтому было принято решение задержать всех находившихся в доме, сообщает телеканал.
Азартные игры полностью запрещены в Таиланде. Исключение составляют государственная лотерея и тотализаторы на ипподромах.