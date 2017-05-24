Минтуризма Непала пока не подтверждает гибель альпинистов на Эвересте

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая — РИА Новости. Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала пока не располагает подтверждением информации о гибели четырех альпинистов, в том числе двух иностранных туристов, на Эвересте, заявил РИА Новости глава департамента туризма Динеш Бхаттараи.

Ранее издание Himalayan Times сообщило со ссылкой на управляющего директора компании Seven Summit Treks Мингму Шерпу, что его проводники нашли тела четырех альпинистов — двоих иностранных туристов, мужчины и женщины, и двоих проводников-непальцев. Они были найдены во вторник в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика.

"Мы проверяем эту информацию. Пока нет подтверждения ни самого инцидента, ни деталей относительно возможных жертв", — заявил Бхаттараи по телефону.

По словам Мингмы Шерпы, тела альпинистов нашли проводники, которые спускали с вершины тело словака Владимира Штрбы, погибшего на горе в воскресенье. Таким образом, число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, выросло уже до девяти человек. При этом как минимум четверо погибли в воскресенье. Время смерти найденных во вторник альпинистов пока не установлено.