ВЦИОМ: 25% россиян ждут улучшения отношений России и Франции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Четверть россиян ждут улучшения отношений РФ и Франции после избрания президентом Эммануэля Макрона, лишь 9% считают, что они ухудшатся, а более 40% не предвидят изменений в двусторонних отношениях, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД страны, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Макрон одержал верх с результатом 66,1%. 14 мая он официально вступил в должность главы государства.
"Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Эммануэле Макроне дают 25%… Однако и регресса в отношениях не ожидается: о нем говорят только 9%. Чаще всего респонденты (42%) соглашаются с тем мнением, что отношения останутся на нынешнем уровне", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Характеризуя нынешние отношения, респонденты чаще всего дают нейтральные или негативные оценки. По мнению 30% опрошенных, отношения двух стран сейчас нормальные и спокойные, 29% респондентов назвали их прохладными, 6% — напряженными, а 2% — враждебными. В то же время, 13% оценили нынешние контакты РФ и Франции как дружественные, 8% — как добрососедские.
Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что ожидания россиян от президента Макрона и от нового этапа двусторонних отношений "можно определить как сдержанные с толикой позитива".
"Если бы победу одержала Марин Ле Пен, которой в ходе кампании симпатизировало большинство россиян, сегодня бы мы наблюдали всплеск оптимизма по поводу будущего российско-французских отношений. Но случилось так, что выиграл кандидат, которого россияне не так хорошо знали и с которым надежд на потепление отношений никогда не связывали", — пояснил эксперт, комментируя результаты опроса.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.