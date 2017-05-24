ВЦИОМ: 25% россиян ждут улучшения отношений России и Франции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Четверть россиян ждут улучшения отношений РФ и Франции после избрания президентом Эммануэля Макрона, лишь 9% считают, что они ухудшатся, а более 40% не предвидят изменений в двусторонних отношениях, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал более ранний опрос, из двух вышедших во второй тур кандидатов симпатии россиян были на стороне лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Расположение к ней после первого тура, по данным ВЦИОМ, выразили 61% россиян, а ее оппонента Макрона тогда поддержали 8%.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. Согласно окончательным данным МВД страны, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Макрон одержал верх с результатом 66,1%. 14 мая он официально вступил в должность главы государства.

"Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Эммануэле Макроне дают 25%… Однако и регресса в отношениях не ожидается: о нем говорят только 9%. Чаще всего респонденты (42%) соглашаются с тем мнением, что отношения останутся на нынешнем уровне", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Характеризуя нынешние отношения, респонденты чаще всего дают нейтральные или негативные оценки. По мнению 30% опрошенных, отношения двух стран сейчас нормальные и спокойные, 29% респондентов назвали их прохладными, 6% — напряженными, а 2% — враждебными. В то же время, 13% оценили нынешние контакты РФ и Франции как дружественные, 8% — как добрососедские.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что ожидания россиян от президента Макрона и от нового этапа двусторонних отношений "можно определить как сдержанные с толикой позитива".

"Если бы победу одержала Марин Ле Пен, которой в ходе кампании симпатизировало большинство россиян, сегодня бы мы наблюдали всплеск оптимизма по поводу будущего российско-французских отношений. Но случилось так, что выиграл кандидат, которого россияне не так хорошо знали и с которым надежд на потепление отношений никогда не связывали", — пояснил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 мая 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.