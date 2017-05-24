Подозрительный предмет, оставленный в центре Бишкека, оказался муляжом

БИШКЕК, 24 мая – РИА Новости. Правоохранители обезвредили в центре Бишкека подозрительный предмет, который оказался муляжом самодельного взрывного устройства, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Утром в среду в дежурную службу поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета возле здания национальной филармонии имени Т. Сатылганова. На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена", — сообщил собеседник агентства.

В ходе осмотра территории возле госфилармонии, расположенной в центре столицы напротив здания мэрии Бишкека, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительную коробку. "Саперы устройством для обезвреживания уничтожили на месте подозрительный предмет, который оказался муляжом самодельного взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, сейчас на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. По данному факту начато расследование.