Премьер Таиланда заявил о возможном переносе выборов

БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что всеобщие выборы, назначенные на 2018 год, могут быть перенесены из-за "совершаемых злоумышленниками актов вооруженного насилия", которые "нарушают мир и спокойствие, необходимые для проведения выборов".

Заявление было сделано вечером во вторник в новостном выпуске "телевизионного пула" Таиланда — правительственной программы, которую транслируют одновременно все телеканалы страны.

"Если акты вооруженного насилия будут продолжаться, как можно будет проводить выборы? Если кто-то будет применять взрывчатку и оружие, предназначенное для войны, нарушая мир и спокойствие, мы не сможем провести выборы в запланированные даты", — заявил Чан-Оча.

В понедельник в военном госпитале в Бангкоке произошел взрыв, пострадали 24 человека. Все раненые, кроме женщины, находившейся в непосредственной близости от бомбы в момент взрыва, получили легкие ранения и порезы. Женщина, наиболее сильно пострадавшая от взрыва, получила множественные порезы лица и перелом челюсти.

На настоящий момент следствие установило, что в самодельной бомбе, спрятанной в вазу с цветами, было 450 граммов взрывчатки и мелкие гвозди в качестве поражающих элементов, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда. Бомба была приведена в действие часовым механизмом с электронным взрывателем, а не радиотелефонным взрывателем, как считало ранее следствие, говорится в сообщении.

По мнению властей Таиланда, взрыв стал еще одним инцидентом в серии подобных акций неизвестных злоумышленников, которые произошли за последние месяцы в Бангкоке: взрывов маломощных взрывных устройств, в результате которых никто не погиб, но многие получили легкие ранения. По мнению ряда комментаторов таиландских СМИ, взрывы могут иметь характер "политического сигнала" военному правительству страны от наиболее радикально настроенных противников власти военных.

Правительство генерала Чан-Оча пришло к власти в результате военного переворота в мае 2014 года под лозунгами национального примирения после почти десяти лет политического конфликта, неоднократно приводившего к уличным столкновениям и кровопролитию. Взрыв в госпитале произошел в понедельник, 22 мая, в третью годовщину переворота. В соответствии с действующей "дорожной картой правительства по восстановлению демократического правления" первые после переворота выборы в парламент Таиланда назначены на 2018 год.