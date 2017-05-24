СМИ: сирийские военные возвращаются на авиабазу Шайрат после удара США

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сирийские военные начали перемещать истребители и военных на авиабазу Шайрат, которая ранее подверглась ракетному обстрелу США под предлогом хранения там химических веществ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных американских чиновников из министерства обороны.

Как сообщает телеканал, сирийцы восстановили часть разрушенной инфраструктуры и за последние несколько дней начали перемещать истребители Су-22 и МиГ-23 обратно на авиабазу.

"Скоро они снова будут оттуда вылетать", — приводит телеканал слова одного из чиновников.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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