В результате инцидента с самолетом в США пострадали пять человек

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате инцидента с самолетом в международном аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, говорится на странице воздушной гавани в Twitter.

Ранее телеканал CBS New York сообщил, что один из двигателей самолета авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета, все находившиеся на борту эвакуированы. Аэропорт был временно закрыт.

"Международный аэропорт Ньюарк Либерти открылся после раннего инцидента с самолетом с очевидным возгоранием двигателя. Сообщается о пяти (пострадавших — ред.) с легкими ранениями. Ожидайте задержки в оставшуюся часть ночи", — говорится в сообщении аэропорта.

Boeing 757 готовился к вылету из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско. На борту находились 124 пассажира и семь членов экипажа. Предположительно, произошло возгорание в двигателе с правой стороны воздушного судна.