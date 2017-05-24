СМИ: исполнитель теракта в Манчестере был связан с "Аль-Каидой"*

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди, имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида"* и проходил подготовку за рубежом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки, знакомого с ходом расследования.

Как сообщил источники телеканала, личность Абеди была установлена по банковской карте, найденной в его кармане на месте взрыва. Личность была подтверждена с помощью технологии распознавания лиц.

По данным представителя разведки США, за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны. Помимо того что он имел "явные связи с Аль-Каидой*,молодой человек мог контактировать с другими группировками, добавил он.

Источник сообщил, что взорвавшаяся бомба была "большой и сложной", для ее создания использовались материалы, которые трудно достать в Британии. Это может означать, что Абеди не обошелся без помощи. По словам представителя разведки США, следователи опасаются, что подозреваемый мог быть членом террористической ячейки, численность и приверженность которой неизвестны. Он также не исключил возможность "последующей" атаки.

Как сообщает телеканал, в прошлом родственники Абеди уже информировали власти Британии по поводу угрозы, которую он представляет.

Ранее газета Times со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.