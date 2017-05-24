В Вашингтоне на мемориале Музея новостей появится имя Шеремета

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Имя убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета появится на мемориале Музея новостей (Newseum) в Вашингтоне, сообщил музей в пресс-релизе.

Имя Шеремета будет добавлено на мемориал в числе 14 имен погибших в 2016 году журналистов в ходе церемонии 5 июня. В списке также погибшие коллеги Шеремета из Афганистана, Бразилии, Индии, Ирака, Ливии, Мексики, Сирии и Сомали. С учетом новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2.285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".