В США при взлете загорелся двигатель самолета компании United Airlines

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Один из двигателей самолета авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета, все находившиеся на борту эвакуированы, сообщает местный телеканал CBS New York.

Newark Airport Temporarily Closed As Engine Fire Grounds United Airlines Flight https://t.co/OKMfQDzHRZ — CBS New York (@CBSNewYork) 24 мая 2017 г.

По данным телеканала, Boeing 757 готовился к вылету из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско.

По данным источников телеканала, на борту находились 124 пассажира и семь членов экипажа. Предположительно, произошло возгорание в двигателе с правой стороны воздушного судна.

Как сообщили в портовом управлении, в настоящее время информации о пострадавших не поступало. Аэропорт временно закрыт.