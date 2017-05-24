СМИ: исполнитель теракта в Манчестере мог проходить подготовку в Ливии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков, пишет газета Times со ссылкой на его друга.

"Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся где-то несколько дней назад", — сообщил изданию школьный друг Абеди.

Полиция и разведслужбы проверяют информацию о том, проходил ли подозреваемый в совершении теракта подготовку в одном из ливийский тренировочных лагерей боевиков.

Как сообщили соседи, несколько месяцев назад Абеди отрастил бороду, начал носить религиозную одежду и молиться на улице.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.