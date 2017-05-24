В Мексике после инцидента с россиянином Макеевым отстранили 20 полицейских

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Сразу 20 полицейских были временно отстранены от работы в мексиканском Канкуне за неоказание помощи россиянину Алексею Макееву, на дом которого напала толпа возмущенных мексиканцев, сообщил во вторник представитель городского министерства общественной безопасности Алехандро Родригес Сепеда.

На минувшей неделе группа из нескольких сотен человек окружила дом Макеева в Канкуне и напала на него. При этом один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находится в больнице. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

По словам Родригеса, такое решение было принято в связи с тем, что полицейские (19 мужчин и одна женщина) просто покинули место происшествия, когда толпа начала штурмовать дом Макеева. Сейчас 12 из них уже дали показания перед управлением собственной безопасности. Также расследование ведется в отношении людей, которые снимали происходившее на видео и выкладывали затем в интернет.

Консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот сообщил РИА Новости, что Макеев, скорее всего, будет задержан сразу по выходу из больницы, где проходит лечение в рамках дела о смерти молодого мексиканца, скончавшегося от колото-резаных ран. Сейчас состояние Макеева стабильное, хотя из-за ранения головы у него пока не работает левая часть тела.