В США мужчина с переломами конечностей четыре дня полз в поисках помощи

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Экстренным службам в штате Огайо в США удалось спасти мужчину с переломами конечностей, который пролежал в овраге четыре дня, сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, Джеральд Маскевич упал с большой высоты, в результате чего сломал руки и получил сильные повреждения ног и грудной клетки.

По словам мужчины, он получил травмы еще 18 мая, а обнаружить его удалось лишь 22 числа на территории загородного клуба, куда он буквально полз, чтобы найти помощь.

На данный момент Маскевич находится в больнице. В службе спасения отмечают, в эти дни шли дожди, а ночью было холодно, поэтому мужчине просто повезло, что он остался жив.