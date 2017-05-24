В США мужчина с переломами конечностей четыре дня полз в поисках помощи

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Экстренным службам в штате Огайо в США удалось спасти мужчину с переломами конечностей, который пролежал в овраге четыре дня, сообщает Fox News.
По словам мужчины, он получил травмы еще 18 мая, а обнаружить его удалось лишь 22 числа на территории загородного клуба, куда он буквально полз, чтобы найти помощь.
На данный момент Маскевич находится в больнице. В службе спасения отмечают, в эти дни шли дожди, а ночью было холодно, поэтому мужчине просто повезло, что он остался жив.