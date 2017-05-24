Выборы в учредительное собрание Венесуэлы могут пройти в июле

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы, созываемое для возможного изменения конституционного строя, могут пройти в конце июля этого года, а региональные выборы губернаторов и мэров – 10 декабря, сообщила во вторник глава национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал документ, формально начинающий процесс созыва учредительного собрания. Документ определяет порядок выборов членов этого органа, который должен будет заняться пересмотром основ государственного устройства страны на фоне массовых протестов.