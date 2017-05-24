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В мире

СМИ: Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"

03:1824.05.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте в апреле назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием", пишет газета Washington Post со ссылкой на подготовленную филиппинским правительством расшифровку разговора, которая попала в распоряжение издания.

Как пишет издание, основной темой телефонной беседы, которая состоялась 29 апреля, стал вопрос разрешения ситуации с КНДР. В ходе разговора Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания КНДР оказались неудачными, отметив, что "это хорошая новость". В ответ Дутерте сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", добавив, что у северокорейского лидера "проблемы с головой и однажды он может сойти с ума", пишет газета.

"Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше – но мы не хотим ее использовать", — заявил, по данным WP, Трамп.

Президент США также поинтересовался у филиппинского коллеги, имеет ли Китай "власть" над Ким Чен Ыном. "Да, в конечном счете последняя карта, туз, будет у Китая", — ответил, по сообщению газеты, Дутерте.

Трамп выразил надежду на то, что "Китай решит проблему". "Если Китай этого не сделает, то мы это сделаем", — заявил он. Президент Филиппин, в своею очередь, предложил связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить этот вопрос. "Можете сказать ему, что я на него рассчитываю. У меня с ним хорошие отношения", — приводит издание слова Трампа.

Один из представителей администрации Трампа признал, что стенограмма разговора двух лидеров является точной, но отказался дать комментарии по поводу "утечки документа со стороны иностранного государства". Издание сообщает, что получило документ от человека, который пожелал остаться анонимным, так как документ не предназначался для публикации.

Трамп "собирает как можно больше поддержки по поводу ситуации с КНДР", заявил представитель администрации президента, пожелавший остаться неизвестным. "Региональная поддержка чрезвычайно важна. Именно так он пытается предусмотрительно разрешить очень сложную ситуацию", — заявил источник издания.

Издание также сообщает, что в ходе телефонного разговора Трамп похвалил Дутерте за его "невероятную работу по решению проблемы с наркотиками". "У многих стран есть такая проблема, у нас есть такая проблема, но какую отличную работу вы делаете, я хотел позвонить и сказать вам это", — приводит издание слова президента США.

В конце беседы Трамп также пригласил Дутерте посетить Белый дом. "Я буду рад принять вас в Овальном кабинете. В любое время. Серьезно, если вы хотите приехать, только дайте нам знать. Берегите себя, а мы позаботимся о КНДР (по-английски это игра слов с выражением take care)", — заявил Трамп.

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