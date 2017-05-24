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В мире

Лондон в третий раз в истории вводит высший уровень террористической угрозы

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (151)
02:4424.05.2017
(обновлено: 02:49 24.05.2017)
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© AP Photo / Rui VieiraПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фотоПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото
© AP Photo / Rui Vieira

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Британии после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, "критического" уровня. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета.

Полиция на месте взрывов у Манчестер-Арены. Архивное фото
© AFP 2017 / Ben Stansall
Мэй заявила о неизбежности терактов в Великобритании

Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидается, что такие меры введены ненадолго. Ранее "критический" уровень устанавливался максимум на четыре дня.

Несмотря на теракты 2013 года, когда двое исламистов убили на востоке Лондона военнослужащего Ли Ригби (нынешний теракт произошел в день четвертой годовщины убийства Ригби) и мартовский теракт 2017 года у парламента, а также череду терактов в Европе, британские власти отказывались от повышения уровня террористической угрозы, который еще летом 2014 года был установлен на уровне "серьезный", втором после самого высокого. Всего существуют пять уровней угрозы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Sorabji
Мэй не исключила, что за терактом в Манчестере стояла "группа лиц"

Пока неизвестно, что именно – количество жертв в Манчестере или развединформация о готовящихся новых терактах – послужило причиной повышения уровня, но премьер Мэй выступила решительно за усиление мер безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения, из них 59 остаются в больницах. Среди погибших и пострадавших много детей: известно, что погибли 12 человек моложе 16 лет. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России и ряде других стран).

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе

Армия на улицах

"В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны. Это означает, что во многих ключевых местах полицейских заменят военные", — сказала Мэй по итогам заседания COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
В Манчестере прошла акция "Любовь сильнее ненависти!"

По словам Мэй, повышение уровня террористической угрозы означает, по сути, неизбежность новых терактов.

"На основе расследований независимых организаций и развединформации… было сделано заключение, что уровень угрозы должен быть на данный момент повышен с серьезного до критического. Это означает, что теракты не только остаются в большой степени возможными, но и что они могут быть неизбежными", — сказала премьер.

В свою очередь министр обороны Великобритании Майкл Фэллон дал добро на привлечение военных к обеспечению безопасности в стране.

Заседание СБ ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
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"Полиция направила запрос министру обороны на привлечение военных, и министр дал положительный ответ", — сказала Мэй.

Она объяснила, что военнослужащие будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах заменять полицейских при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей.

По данным СМИ, речь может идти о тысячах военнослужащих.

Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан проявлять бдительность и подтвердил, что на улицах столицы в ближайшее время появится больше полицейских и военных. "На лондонских улицах появятся дополнительные сотрудники полиции, в том числе вооруженные. Мы также увидим в Лондоне военных – они будут помогать полиции обеспечивать нашу безопасность и охранять ключевые объекты", — говорится в заявлении Хана.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Он подчеркнул, что спасательные службы Лондона всегда наготове, и все сценарии действий в различных ситуациях хорошо отработаны.

"Я призываю всех лондонцев и гостей города сохранять спокойствие и проявлять бдительность, и обо всем подозрительном сообщать полиции", — отметил мэр.

В третий раз в истории

Шкала уровней террористической угрозы была введена летом 2006 года, тогда ее уровень был обозначен как "серьезный".

Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul Ellis
В Манчестере при взрыве пострадали около 120 человек

За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись — уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".

В середине августа 2006 года уровень террористической угрозы в Британии впервые был повышен до максимума и оставался на этом уровне в течение трех дней.

В конце июне 2007 года уровень опасности вновь был повышен до критического уровня, который сняли через пять дней. В течение последующих трех лет власти поочередно устанавливали планку опасности на "существенном" или "серьезном" уровне. В 2011 году уровень угрозы был понижен до "существенного" уровня и оставался на этой отметке четыре года.

Люди покидают торговый центр Arndale в Манчестере. 23 мая 2017
© AFP 2017 / Ben Stansall
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В августе 2014 года уровень угрозы был повышен до "серьезного" уровня, а 23 мая 2017 года — до "критической".

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули выразил надежду, что уровень террористической угрозы Великобритании будет сохраняться на максимальной отметке непродолжительное время.

"Я не собираюсь предсказывать будущее, но если вы посмотрите на нашу историю, такой уровень угрозы – очень необычная и редкая мера. Он никогда не сохраняется надолго, и мы на это надеемся. Но в этот интенсивный период риска мы будем делать все возможное, и военные нам помогут", — сказал Роули.

Взрыв на стадионе в Манчестере
© REUTERS / Andrew YatesВ понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
© REUTERS / Jon SuperПозднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
© REUTERS / Jon SuperПо последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
© REUTERS / Andrew YatesТелеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".Пострадавшие возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
© REUTERS / Jon SuperПо информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
© REUTERS / Jon SuperПремьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
© REUTERS / Andrew YatesВ посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
© AP Photo / Rui VieiraПевица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / Rui Vieira
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
© AFP 2017 / Paul EllisТеракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.Медики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
© AP Photo / Peter Byrne Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы, 23.05.2017
© AP Photo / Peter Byrne
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.
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Судя по всему, британец

В совершении теракта в Манчестере подозревается 22-летний Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

"Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс журналистам.

По его словам, в рамках контртеррористической операции, проведенной в Манчестере, был задержан один человек.

"В рамках операции в связи с терактом был задержан 23-летний мужчина… Мы также произвели контролируемый взрыв, чтобы обеспечить безопасность местных жителей", — сказал Хопкинс.

В то же время премьер Мэй заявила, что полиция и спецслужбы Великобритании выясняют, была ли причастна к теракту в Манчестере более широкая группа людей.

"Возможно, что этот страшный теракт осуществил не один родившийся в Манчестере человек. Возможно, за этим стоит группа лиц", — сказала Мэй.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев призвал мировое сообщество объединиться после теракта в Манчестере

Она добавила, что эта версия стала одним из аргументов в пользу повышения уровня террористической угрозы.

Ранее полиция Манчестера сообщила, что в рамках расследования теракта на стадионе в Манчестере был арестован 23-летний мужчина. Также тяжеловооруженные полицейские провели спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера и устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд (Fallowfield).

Другая спецоперация проходила во вторник в Уолли-Рейндж (Whalley Range) — еще одном районе на юге Манчестера. Полиция выпустила два ордера на арест в связи с проводимыми рейдами, которые связаны с текущими антитеррористическими расследованиями.

Теракт в Манчестере
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Манчестере
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