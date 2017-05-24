Лондон в третий раз в истории вводит высший уровень террористической угрозы

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Британии после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, "критического" уровня. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета.

Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидается, что такие меры введены ненадолго. Ранее "критический" уровень устанавливался максимум на четыре дня.

Несмотря на теракты 2013 года, когда двое исламистов убили на востоке Лондона военнослужащего Ли Ригби (нынешний теракт произошел в день четвертой годовщины убийства Ригби) и мартовский теракт 2017 года у парламента, а также череду терактов в Европе, британские власти отказывались от повышения уровня террористической угрозы, который еще летом 2014 года был установлен на уровне "серьезный", втором после самого высокого. Всего существуют пять уровней угрозы.

Пока неизвестно, что именно – количество жертв в Манчестере или развединформация о готовящихся новых терактах – послужило причиной повышения уровня, но премьер Мэй выступила решительно за усиление мер безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения, из них 59 остаются в больницах. Среди погибших и пострадавших много детей: известно, что погибли 12 человек моложе 16 лет. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России и ряде других стран).

Армия на улицах



"В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны. Это означает, что во многих ключевых местах полицейских заменят военные", — сказала Мэй по итогам заседания COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

По словам Мэй, повышение уровня террористической угрозы означает, по сути, неизбежность новых терактов.

"На основе расследований независимых организаций и развединформации… было сделано заключение, что уровень угрозы должен быть на данный момент повышен с серьезного до критического. Это означает, что теракты не только остаются в большой степени возможными, но и что они могут быть неизбежными", — сказала премьер.

В свою очередь министр обороны Великобритании Майкл Фэллон дал добро на привлечение военных к обеспечению безопасности в стране.

"Полиция направила запрос министру обороны на привлечение военных, и министр дал положительный ответ", — сказала Мэй.

Она объяснила, что военнослужащие будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах заменять полицейских при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей.

По данным СМИ, речь может идти о тысячах военнослужащих.

Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан проявлять бдительность и подтвердил, что на улицах столицы в ближайшее время появится больше полицейских и военных. "На лондонских улицах появятся дополнительные сотрудники полиции, в том числе вооруженные. Мы также увидим в Лондоне военных – они будут помогать полиции обеспечивать нашу безопасность и охранять ключевые объекты", — говорится в заявлении Хана.

Он подчеркнул, что спасательные службы Лондона всегда наготове, и все сценарии действий в различных ситуациях хорошо отработаны.

"Я призываю всех лондонцев и гостей города сохранять спокойствие и проявлять бдительность, и обо всем подозрительном сообщать полиции", — отметил мэр.

В третий раз в истории



Шкала уровней террористической угрозы была введена летом 2006 года, тогда ее уровень был обозначен как "серьезный".

За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись — уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".

В середине августа 2006 года уровень террористической угрозы в Британии впервые был повышен до максимума и оставался на этом уровне в течение трех дней.

В конце июне 2007 года уровень опасности вновь был повышен до критического уровня, который сняли через пять дней. В течение последующих трех лет власти поочередно устанавливали планку опасности на "существенном" или "серьезном" уровне. В 2011 году уровень угрозы был понижен до "существенного" уровня и оставался на этой отметке четыре года.

В августе 2014 года уровень угрозы был повышен до "серьезного" уровня, а 23 мая 2017 года — до "критической".

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули выразил надежду, что уровень террористической угрозы Великобритании будет сохраняться на максимальной отметке непродолжительное время.

"Я не собираюсь предсказывать будущее, но если вы посмотрите на нашу историю, такой уровень угрозы – очень необычная и редкая мера. Он никогда не сохраняется надолго, и мы на это надеемся. Но в этот интенсивный период риска мы будем делать все возможное, и военные нам помогут", — сказал Роули.

Судя по всему, британец



В совершении теракта в Манчестере подозревается 22-летний Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

"Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс журналистам.

По его словам, в рамках контртеррористической операции, проведенной в Манчестере, был задержан один человек.

"В рамках операции в связи с терактом был задержан 23-летний мужчина… Мы также произвели контролируемый взрыв, чтобы обеспечить безопасность местных жителей", — сказал Хопкинс.

В то же время премьер Мэй заявила, что полиция и спецслужбы Великобритании выясняют, была ли причастна к теракту в Манчестере более широкая группа людей.

"Возможно, что этот страшный теракт осуществил не один родившийся в Манчестере человек. Возможно, за этим стоит группа лиц", — сказала Мэй.

Она добавила, что эта версия стала одним из аргументов в пользу повышения уровня террористической угрозы.

Ранее полиция Манчестера сообщила, что в рамках расследования теракта на стадионе в Манчестере был арестован 23-летний мужчина. Также тяжеловооруженные полицейские провели спецоперацию в одном из домов на юге Манчестера и устроили контролируемый взрыв, чтобы попасть в здание в районе Фэллоуфилд (Fallowfield).

Другая спецоперация проходила во вторник в Уолли-Рейндж (Whalley Range) — еще одном районе на юге Манчестера. Полиция выпустила два ордера на арест в связи с проводимыми рейдами, которые связаны с текущими антитеррористическими расследованиями.