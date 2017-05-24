В США беременной девушке запретили приходить на выпускной

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Мэриленде старшекласснице запретили приходить на выпускной вечер в связи с беременностью, сообщает New York Times.

Как отмечает газета, 18-летней Мэдди Ранклс — ученице частной христианской школы в Хейгерстауне — не разрешили принять участие в торжественной церемонии, так как она нарушила кодекс поведения учебного образования и вступила в половые отношения до брака.

Сообщается, что как только руководство школы узнало о беременности девушки, ее отстранили от занятий на два дня и запретили приходить на школьный выпускной.

Правозащитники отмечают, что девушку не следует наказывать из-за беременности, наоборот, ее стоит похвалить за то, что она не намерена совершать аборт.

Такая ситуация, подчеркивает Daily Mail, характеризует противоречия внутри христианских организаций в США. Они одновременно выступают против абортов и половых отношений до брака, что определяет сложность взаимоотношения таких организаций с юными беременными девушками.