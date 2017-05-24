Мэр Лондона призвал горожан не удивляться военным на улицах

ЛОНДОН, 24 мар – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан проявлять бдительность и сообщил, что на улицах столицы в ближайшее время появится больше полицейских и военных.

Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

"На лондонских улицах появятся дополнительные сотрудники полиции, в том числе вооруженные. Мы также увидим в Лондоне военных – они будут помогать полиции обеспечивать нашу безопасность и охранять ключевые объекты", — говорится в заявлении Хана.

Он подчеркнул, что спасательные службы Лондона всегда наготове, и все сценарии действий в различных ситуациях хорошо отработаны.

"Я призываю всех лондонцев и гостей города сохранять спокойствие и проявлять бдительность, и обо всем подозрительном сообщать полиции", — заявил мэр.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" террорист-смертник осуществил взрыв. 22 человека погибли, 59 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших много детей. По меньшей мере, восемь человек числятся пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка ИГИЛ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.