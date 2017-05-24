Британская полиция обеспокоена высоким уровнем террористической угрозы

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули надеется, что уровень террористической угрозы будет сохраняться на максимальном уровне непродолжительное время.

Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

"В особых ситуациях, подобных нынешней, у нас есть способы воспользоваться этими возможностями. Это означает, что солдаты могут появиться на транспортных узлах и крупных мероприятиях", — сказал Роули.

Отвечая на вопрос, как долго будет сохраняться режим "критического" уровня террористической угрозы, глава контртеррористического подразделения ответил: "Я не собираюсь предсказывать будущее, но если вы посмотрите на нашу историю, такой уровень угрозы – очень необычная и редкая мера. Он никогда не сохраняется надолго, и мы на это надеемся. Но в этот интенсивный период риска мы будем делать все возможное, и военные нам помогут", — сказал Роули.

Военнослужащие будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах и заменять полицейских при обеспечении безопасности мероприятий, мест массового скопления народа. По данным СМИ, речь может идти о тысячах военнослужащих.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" террорист-смертник осуществил взрыв. 22 человека погибли, 59 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших много детей. По меньшей мере, восемь человек числятся пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка ИГИЛ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.