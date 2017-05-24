США хотят увеличить затраты на операцию в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено увеличение расходов на операции в Ираке и Сирии и сокращение на операцию в Афганистане.
В то же время выделять средства в специальный фонд по борьбе ИГ больше не планируется (в текущем году в него направлено 2 миллиарда долларов).
На операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel), которую США проводят в Афганистане с 2015 года против боевиков ИГ* и движения "Талибан"*, планируется направить 45,9 миллиарда долларов, тогда как в текущем году эта сумма составляет 46,2 миллиарда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.