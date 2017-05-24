США хотят увеличить затраты на операцию в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено увеличение расходов на операции в Ираке и Сирии и сокращение на операцию в Афганистане.

Как следует из проекта документа, затраты на операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) и сопутствующие ей предполагаются в объеме 13 миллиардов долларов, что на 1,1 миллиарда больше показателей текущего года. Операция проводится США вместе с союзниками в Ираке и Сирии с 2014 года против боевиков группировки "Исламское государство"*.

В то же время выделять средства в специальный фонд по борьбе ИГ больше не планируется (в текущем году в него направлено 2 миллиарда долларов).

На операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel), которую США проводят в Афганистане с 2015 года против боевиков ИГ* и движения "Талибан"*, планируется направить 45,9 миллиарда долларов, тогда как в текущем году эта сумма составляет 46,2 миллиарда.

Проект бюджета должны утвердить обе палаты конгресса, после чего он поступит на подпись президента США. Ряд представителей Республиканской партии уже подвергли документ критике за сокращение социальных программ и финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

* Террористическая организация, запрещенная в России.