Белый дом: создание коалиции против терроризма - задача для всех религий

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Создание коалиции по борьбе с терроризмом является общей задачей для представителей всех вероисповеданий, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в его первом международном турне.

"Мы сочли необходимым объединить в этом турне мусульманскую, иудейскую и католическую — христианскую веру", — заявил он в ходе брифинга на борту самолета по пути из Тель-Авива в Рим. По его словам, таким образом "мы действительно показываем, что радикальный терроризм является одной из самых больших проблем в наше время, и объединяя всех вместе, можно создать коалицию и показать, что это не проблема мусульман, иудеев и христиан, а по-настоящему общемировая проблема".

В ходе нынешнего турне Трамп уже посетил Саудовскую Аравию и Израиль, теперь в его программе — Рим, Ватикан и Брюссель.