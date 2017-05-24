США намерены увеличить бюджет Киберкомандования в 2018 году на 16 процентов

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бюджет Киберкомандования США планируется увеличить в 2018 финансовом году на 16%, заявил его глава адмирал Майк Роджерс на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

"Мы запросили бюджет в 647 миллионов долларов, это рост примерно на 16%", — сказал Роджерс, который по совместительству возглавляет ведущую американскую спецслужбу — Агентство национальной безопасности США.

По его словам, ведутся дискуссии о том, чтобы преобразовать Киберкомандование из подразделения Стратегического командования (СТРАТКОМ) в полноценную отдельную структуру.

"Процесс и дискуссии идут. Мы провели большую часть прошлого года, работая над тем, как это сделать", — сказал Роджерс, подчеркнув, что это решение зависит от президента и министра обороны.