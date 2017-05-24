Жительницу Калифорнии задержали за попытку передать Китаю секретные данные

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уроженка КНР задержана в США за попытку приобрести и передать Китаю космические технологии, сообщило во вторник министерство юстиции США.

Жительница Калифорнии Си Чен задержана по федеральным обвинениям и предстанет перед судом уже во вторник. Ее обвиняют в преступном сговоре, отмывании денег, лжесвидетельстве в процессе иммиграции в США и использовании поддельных документов.