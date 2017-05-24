Египет отверг обвинения суданской прессы о поддержке мятежников в Дарфуре

КАИР, 24 мая — РИА Новости. Египетский МИД во вторник выступил с заявлением, в котором отверг выдвинутые суданскими СМИ обвинения о поддержке Каиром группировок мятежников в Дарфуре.

Как сообщается в заявлении официального представителя МИД АРЕ, "Египет уважает суверенитет Судана, никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в его внутренние дела и расшатывание ситуации с безопасностью в братском Судане".

"Египет сожалеет в связи с появлением подобных обвинений. Египетская дипломатия на протяжении пятнадцати лет отстаивала интересы Судана, защищая его от иностранного вмешательства и попытки наложения санкций на его чиновников, а также участвовала в мирных переговорах между дарфурскими мятежниками и суданским правительством", — говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза (АС).

Каир и Хартум нередко обмениваются обвинениями в укрывательстве своих политических оппонентов. В Египте суданские власти критикуют за предоставление убежища ряду активистов ассоциации "Братья-мусульмане", а также за поддержку проекта эфиопских властей по строительству высотной ГЭС, появление которой, по мнению Каира, значительно снизит уровень воды в Ниле и вызовет засуху.

Однако главным разногласием между двумя странами остаются споры вокруг Халаибского треугольника — района пустыни площадью 20,5 тысячи квадратных километров на границе Египта и Судана. Административно район относится к египетскому Губернаторству Красного Моря. В Хартуме считают район частью своей территории и заявляют, что Каир оккупировал эту землю.