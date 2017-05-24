США хотят увеличить помощь Афганистану на 700 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено увеличение помощи силам безопасности Афганистана.

Как следует из опубликованного проекта документа, по линии специального фонда армии и полиции Афганистана (всего более 700 тысяч человек) предполагается выделить 4,9 миллиарда долларов, тогда как в бюджете Пентагона на текущий финансовый год эта цифра составляет 4,2 миллиарда.

Ассигнования включают в себя свыше 700 миллионов долларов на программу по замене авиатехники советского и российского производства на американскую авиатехнику. В текущем году финансирование этой программы составляет 814 миллионов.

Ранее США были вынуждены выделять средства на закупку российских вертолетов для Афганистана, для чего приходилось снимать санкционные ограничения с некоторых предприятий РФ.

США и их союзники начали военную кампанию в Афганистане в 2001 году против движения "Талибан" после терактов 11 сентября. К власти в стране пришло лояльное Вашингтону правительство. В настоящее время в Афганистане остаются почти 10 тысяч военнослужащих США, которые оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, как сообщил во вторник глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.