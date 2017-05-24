США хотят потратить в 2018 году почти $10 млрд на противоракетную оборону

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября), в котором предусмотрено выделение почти 10 миллиардов долларов на программу противоракетной обороны.

Как следует из опубликованного проекта документа, всего на ПРО планируется выделить 9,9 миллиарда долларов, в том числе 7,9 миллиарда по линии агентства противоракетной обороны.

В рамках программы для защиты территории США предполагается довести число ракет-перехватчиков наземного базирования до 44 (сейчас их 36).

Также министерство обороны США планирует закупить в 2018 финансовом году 40 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны Aegis. В документе отмечается, что предполагается закупить ракеты SM-3 общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

Система ПРО США прикрывает территорию США. Одновременно ее развертывание идет в Европе. Также есть системы ПРО Aegis морского базирования.

Дополнительно предполагается 34 ракеты-перехватчика для противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD). Несколько таких комплексов уже установлены в Южной Корее для отражения "северокорейской ракетной угрозы".