Мексиканка выиграла марафон в самодельных сандалиях из автомобильных шин

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Молодая девушка из коренного народа тараумара выиграла 50-километровый марафон в Мексике, победив без всякой подготовки и специального снаряжения.MVS. При этом у нее не было ни специальной беговой обуви, ни одежды – бежала она в сандалиях, сделанных из старых шин, и традиционной для женщин тараумара юбке.
Наградой для победительницы стал первый приз в размере 6 тысяч песо (порядка 325 долларов).
Народность тараумара живет в основном на территории северного мексиканского штата Чиуауа, отличающегося большими расстояниями между населенными пунктами. Дети тараумара с детства привычны к путешествиям на большие расстояния, посещая пешком школы в далеко расположенных поселках.