Мексиканка выиграла марафон в самодельных сандалиях из автомобильных шин

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Молодая девушка из коренного народа тараумара выиграла 50-километровый марафон в Мексике, победив без всякой подготовки и специального снаряжения.

Мария Лорена Рамирес стартовала в числе 500 других атлетов из 12 стран на дистанции марафона в штате Пуэбла, сообщает портал Noticias MVS . При этом у нее не было ни специальной беговой обуви, ни одежды – бежала она в сандалиях, сделанных из старых шин, и традиционной для женщин тараумара юбке.

Наградой для победительницы стал первый приз в размере 6 тысяч песо (порядка 325 долларов).

Народность тараумара живет в основном на территории северного мексиканского штата Чиуауа, отличающегося большими расстояниями между населенными пунктами. Дети тараумара с детства привычны к путешествиям на большие расстояния, посещая пешком школы в далеко расположенных поселках.