США намерены увеличить бюджет программы по сдерживанию России

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация США внесла в конгресс проект бюджета министерства обороны, в котором предусмотрено существенное увеличение средств на "Инициативу по обеспечению безопасности Европы".

Согласно запросу Белого дома, в 2018 финансовом году, который начинается с 1 октября 2017 года, на программу планируется направить 4,8 миллиарда долларов, тогда как в текущем финансовом году на нее предусмотрены 3,4 миллиарда.

США запустили "Инициативу по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в 2014 году в ответ на "агрессивные действия России". Она предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.