В Бахрейне задержали 286 человек во время акции протеста шиитов

МАНАМА, 24 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Полиция Бахрейна задержала 286 человек во время спецоперации в шиитской деревне Дираз на окраине Манамы, где во вторник проходила демонстрация в поддержку осужденного на днях известного шиитского богослова Исы Касема. Об этом говорится в сообщении МВД Бахрейна, поступившем в РИА Новости.
"В ходе спецоперации в районе Дираз по установлению порядка и безопасности сотрудники правопорядка задержали 286 человек, в том числе преступников, сбежавших из тюрьмы Джау в начале января", — говорится в сообщении МВД.
По информации ведомства, полицейским удалось разблокировать дороги в районе, которые были перекрыты протестующими, и наладить дорожное движение.
В министерстве подчеркнули, что полиция была вынуждена адекватно ответить на нападения протестующих, которые стали закидывать прибывших в район полицейских самодельными взрывными устройствами, камнями и арматурой.
Суд Бахрейна 21 мая приговорил Касема к году лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к изъятию найденных на его счетах средств на благотворительные цели. Такой же приговор был вынесен в отношении двух его помощников. С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.