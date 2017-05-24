В Бахрейне задержали 286 человек во время акции протеста шиитов

МАНАМА, 24 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Полиция Бахрейна задержала 286 человек во время спецоперации в шиитской деревне Дираз на окраине Манамы, где во вторник проходила демонстрация в поддержку осужденного на днях известного шиитского богослова Исы Касема. Об этом говорится в сообщении МВД Бахрейна, поступившем в РИА Новости.

Бахрейнские шиитские оппозиционные группировки ранее утверждали в социальных сетях, полиция открыла огонь по протестующим, в результате один человек был убит и несколько получили ранения.

"В ходе спецоперации в районе Дираз по установлению порядка и безопасности сотрудники правопорядка задержали 286 человек, в том числе преступников, сбежавших из тюрьмы Джау в начале января", — говорится в сообщении МВД.

По информации ведомства, полицейским удалось разблокировать дороги в районе, которые были перекрыты протестующими, и наладить дорожное движение.

В министерстве подчеркнули, что полиция была вынуждена адекватно ответить на нападения протестующих, которые стали закидывать прибывших в район полицейских самодельными взрывными устройствами, камнями и арматурой.

Демонстрации сторонников богослова проходят возле его дома практически ежедневно с июня 2016 года, когда правительство Бахрейна распорядилось лишить шейха подданства, найдя на его счетах огромные суммы "незаконно поступивших средств", которые, по мнению властей, шли на поддержку экстремизма среди шиитов.

Суд Бахрейна 21 мая приговорил Касема к году лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к изъятию найденных на его счетах средств на благотворительные цели. Такой же приговор был вынесен в отношении двух его помощников. С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.