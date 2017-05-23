В Британии повысили уровень террористической угрозы до критического

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Уровень террористической угрозы в Великобритании повышается с серьезного до критического, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны. Это означает, что во многих ключевых местах полицейских заменят военные", — сказала Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.