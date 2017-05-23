Мэй не исключила, что за терактом в Манчестере стояла "группа лиц"

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что за терактом в Манчестере стоит "группа лиц", а не просто рожденный в этом городе одиночка.

"Возможно, что этот страшный теракт осуществил не один рожденный в Манчестере человек. Возможно, за этим стоит группа лиц", — сказала Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

Она отметила, что эта версия стала одним из аргументов в пользу повышения уровня террористической угрозы до максимального, критического уровня.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.