Fox аннулировал статью о связи убийства члена Демпартии с утечкой данных

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Телеканал Fox News аннулировал репортаж на своем веб-сайте, который связывал убийство работника Национального комитета Демократической партии США (DNC) с утечкой партийной переписки на сайте WikiLeaks.

Двадцатисемилетний Сет Рич был застрелен в Вашингтоне 10 июля 2016 года, менее чем за две недели до публикации переписки на WikiLeaks. Некоторые журналисты и активисты предполагали, что Рич мог быть убит в отместку за утечку переписки, к которой он мог быть причастен.

"Данная статья не была проверена по наиболее высоким редакционным стандартам… После изучения выяснилось, что статья не соответствовала этим стандартам, и она была удалена", — говорится в заявлении телеканала. Fox News пообещал дальше расследовать смерть Рича.

Представитель семьи Рич заявил, что родители погибшего благодарны за аннулирование статьи. Родители Рича называют версию убийства их сына, изложенную в статье, "теорией заговора". Правоохранительные органы также не нашли связи между смертью Рича и утечкой электронных писем.

Господствующая версия в американских СМИ такова, что утечка произошла из-за "российских хакеров" и не имела отношения к Ричу. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".