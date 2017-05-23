В Мексике бандита по прозвищу "Гамбургер"поймали после пяти часов погони

Посты полиции и армии Мексики рядом с местом побега наркобарона Гусмана. Архивное фото

Посты полиции и армии Мексики рядом с местом побега наркобарона Гусмана. Архивное фото

МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости. Бандит Хосе Ромо Лопес по прозвищу "Гамбургер" пойман силами специального назначения министерство обороны Мексики после почти пятичасовой перестрелки и погони, сообщила во вторник генеральная прокуратура латиноамериканской страны.

По данным ведомства, "Гамбургер" возглавлял в Сакатекасе представительство картеля "Залив". Он входит в число 122 наиболее разыскиваемых преступников Мексики.

Арест Ромо Лопеса был осуществлен на территории Сакатекаса. Вместе с ним пойманы двое его телохранителей.

Картель "Залив" считается одним из наиболее мощных в Мексике. Его члены ведут борьбу с конкурентами из картеля "Лос-Сетас" за контроль над поставками наркотиков в США.