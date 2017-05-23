На Украине вынесли приговор организатору движения "Юго-Восток"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Суд на Украине признал виновным организатора и координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков в Харькове и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, приговорив его к шести годам лишения свободы, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Двадцать третьего мая Киевский районный суд Харькова поддержал требования прокуратуры области и признал виновным 69-летнего лидера движения "Юго-Восток" в организации массовых беспорядков, которые сопровождались погромами (статья 294 УК), и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (статья 109 УК Украины). По информации процессуального руководителя Максима Мозгового, координатор сепаратистского движения приговорен к шести годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, она доказала в суде, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации, и он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР".

Также доказано, что Апухтин был одним из инициаторов проведения в Харькове референдума по вопросам федерализации — о создании так называемой "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся, сообщает прокуратура.

По данным прокуратуры, координатора движения "Юго-Восток" Апухтина задержали в апреле 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков.

В августе 2014 года суд удовлетворил иск прокуратуры и прекратил деятельность общественной организации "Юго-Восток" путем принудительного роспуска. Суд признал, что организация, которой руководил Апухтин, несет в себе угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа.

В январе 2015 года прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении Апухтина.