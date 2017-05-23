В Госдепе заявили о готовности противостоять "агрессии" России в Европе

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Проект бюджета госдепартамента США на 2018 финансовый год позволяет "противостоять российской агрессии", заявил во вторник директор управления по оказанию иностранной помощи в госдепартаменте Гэри Састри.

"Этот проект бюджета позволяет нам противостоять российской агрессии и влиянию в Европе, Евразии и в Центральной Азии", — заявил он журналистам. По его словам, речь также идет об "отстаивании интересов США в этом регионе, касающихся национальной безопасности и экономики".

Во вторник администрация США представила проект бюджета на 2018 финансовый год, который начнется 1 октября нынешнего календарного года. Теперь этот документ должен быть одобрен обеими палатами конгресса, однако многие законодатели уже сейчас говорят, что этого не произойдет.

Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.