Богданов: вопрос с возобновлением авиасообщения РФ с Египтом еще не решен

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Вопрос с возобновлением авиасообщения РФ с Египтом еще не решен, контакты по этому вопросу продолжаются, это в интересах двух стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Египетская газета "Аль-Ватан" в середине мая сообщала, что переговоры России и Египта по возобновлению прерванного полтора года назад авиасообщения приостановлены с февраля этого года, никаких контактов по этому вопросу в настоящее время между сторонами нет.

"Вопрос с авиасообщением (РФ и Египта- ред.) еще не решен, контакты продолжаются и будем надеяться, что они завершатся. Это в интересах наших двух стан", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, ведет ли сейчас Москва с Каиром переговоры о возобновлении авиасообщения.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.