В сети появилось панорамное видео боевого вылета Ми-28

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. BBC опубликовал панорамное видео вылета ударного вертолета Ми-28 "Ночной охотник" армии Ирака. Запись выложена на YouTube-портале британского телеканала.

На видеозаписи боевая машина патрулирует воздушное пространство над городом Мосул и стреляет из пушки 2А42 по позициям группировки ИГ*.

В 2012 году холдинг "Вертолеты России" подписал с официальным Багдадом контракт на поставку 15 Ми-28НЭ. Договор также предусматривает отправку в Ирак вооружения для "Ночных охотников" и подготовку пилотов и технического персонала для их обслуживания.

*Террористическая организация, запрещенная в России