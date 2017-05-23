Раненный в Мексике Макеев, скорее всего, будет задержан, сообщил консул

МЕХИКО, 23 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянин Алексей Макеев, раненный в мексиканском Канкуне, скорее всего, будет задержан сразу по выходе из больницы, где проходит лечение, сообщил во вторник РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

"Как только Макеев выйдет из больницы, его дело будет передано в органы юстиции, и, скорее всего, он будет задержан", — сказал Болбот.

На минувшей неделе группа из нескольких сотен человек окружила дом Макеева в Канкуне и напала на него. При этом один мексиканец был ранен и скончался в момент нападения. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

По словам Болбота, во вторник с Макеевым встретилась почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт. "Она сообщила, что его состояние стабильное, однако из-за ранения головы у него пока не работает левая часть тела — ни рука, ни нога", — заметил Болбот.

Со слов консула, генпрокурор штата Кинтана-Роо сообщил, что по факту происшедшего возбуждены сразу два уголовных дела — против самого Макеева и в связи с бездействием властей, включая подстрекательство к насилию. "Пока вопрос о депортации не стоит, прокурор сказал, что это будет решаться только итогам следствия", — заметил российский дипломат.

Также консульство связалось с матерью Макеева и рассказало ей о ситуации с сыном. Почетный консул Вольперт привлекла специалистов, чтобы они следили за здоровьем Макеева и не допустили некачественной работы медиков, отметил Болбот.