В Манчестере эвакуируют студенческий городок Солфордского университета

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. 23 мая 2017

Сотрудник полиции в районе Чорлтон в Южном Манчестере, где был арестован подозреваемый в причастности к теракту. 23 мая 2017

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти эвакуируют студенческий городок Солфордского университета в Манчестере, говорится в заявлении учебного заведения.

Причины эвакуации пока не сообщаются. Также появилась информация о возможной эвакуации близлежащей станции метро, где наблюдается скопление людей.

Как сообщает газета Manchester Evening News, эвакуация была объявлена из-за обнаружения подозрительного свертка, который был оставлен под скамейкой рядом с университетской библиотекой.

Всего, по данным издания, были эвакуированы несколько сотен студентов, в том числе учащиеся третьего курса, которые в этот момент сдавали итоговые экзамены.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России