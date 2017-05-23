Совбез ООН назвал теракт в Манчестере "варварским и подлым"

ООН, 23 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН назвал теракт в Манчестере "варварским и подлым", который унес жизни по меньшей мере 22 человек, говорится в заявлении Совета, принятом во вторник.

"Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили варварский и подлый террористический акт в Манчестере, Соединенном Королевстве, ночью 22 мая, в результате которого были убиты по меньшей мере 22 человека и 59 получили ранения", — говорится в документе.

В связи с событиями в Манчестере Совет Безопасности ООН "вновь заявил, что терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности". Члены Совета также считают необходимым "активизировать региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, который может способствовать терроризму".

Ранее во вторник Совет безопасности ООН начал утреннее заседание с минуты молчания в память о жертвах теракта в Манчестере, выразив "глубокие соболезнования семьям погибших и людям Соединенного Королевства".

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".