РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Италия усилит меры безопасности после теракта в Манчестере, однако уровень угрозы в преддверии саммита "Большой семерки" на Сицилии остается прежним, сообщает МВД страны по итогам внеочередного заседания национального Антитеррористического комитета стратегического анализа.

"Министр Миннити попросил сохранять повышенный уровень бдительности, усиливая меры безопасности для защиты объектов, подвергающихся наибольшей опасности, а также мест особо массового скопления людей", — говорится в сообщении ведомства.

" В свете предстоящих мероприятий, таких как встреча "семерки", внимание остается самым высоким, … но уровень угрозы для Италии не меняется", — отмечает МВД страны.

Участие в экстренном совещании приняли руководители всех правоохранительных органов и спецслужб Италии.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть и дети, около 50 человек получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

В настоящее время в Риме и в Италии в целом установлен максимально высокий уровень террористической угрозы в связи с начинающимся во вторник вечером визитом президента США Дональда Трампа на Апеннины и предстоящим саммитом G7, который состоится 26-27 мая на Сицилии.