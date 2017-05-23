Задержанный в Турции французский журналист начал голодовку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Французский журналист Матиас Депардон, задержанный в Турции по обвинению в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), начал голодовку в знак протеста, сообщила правозащитная организация Reporters Without Borders.

Депардон был задержан 8 мая в район Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic.

После допроса он был отправлен в суд, который принял решение о депортации журналиста. Однако, по данным правозащитников, он до сих пор удерживается в заключении.

"Матиас решил начать голодовку, она продолжается третий день", — сообщил агентству Франс Пресс представитель организации в Турции Эрол Ондероглу. Он добавил, что эта информация получена от адвоката Депардона.

По данным агентства, журналист продолжает находиться в миграционном управлении провинции Газиантеп.