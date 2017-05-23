МИД призвал конфликтующие стороны в Ливии воздержаться от применения силы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва обеспокоена всплеском напряженности в Ливии и настоятельно призывает все стороны внутригражданского конфликта воздержаться от применения силы. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее Sky News Arabia сообщил об атаке союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати. По словам представителя ливийской национальной армии под командованием Хафтара Ахмада Аль-Месмари, по меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны.

Он заявил, что среди жертв атаки — безоружные солдаты, которые возвращались с военного парада, а также мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости. Также сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси из-за атаки.

"В Москве с большой обеспокоенностью воспринимается резкий всплеск напряженности в Ливии. Осуждения заслуживает убийство десятков людей, в том числе мирных жителей. Все это похоже на спланированную провокацию с целью сорвать достигнутые 2 мая сего года в Абу-Даби договоренности между ведущими деятелями Востока и Запада Ливии, свести на нет наметившийся прогресс в деле межливийского урегулирования в целом", — заявили в МИД РФ.

В связи с этим в ведомстве повторили "настоятельные призывы ко всем ливийским сторонам воздерживаться от применения силы, от односторонних действий, чреватых эскалацией междоусобицы с губительными для ливийской государственности последствиями".

"Исходим из того, что спорные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках инклюзивного диалога на базе Схиратского политического соглашения от 17 декабря 2015 года, затвержденного резолюцией 2259 Совета Безопасности ООН. Нельзя допустить, чтобы политический процесс в Ливии оказался заложником незаконных вооруженных формирований, занимающихся подрывной деятельностью в ущерб интересам сохранения территориальной целостности и единства страны", — подчеркивается в комментарии.