Дональд Трамп прилетел в Италию

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Президент США Дональд Трамп прибыл в Италию, где у него запланированы встречи с руководством республики, а также визит в Ватикан к папе Римскому.

"Борт номер один" приземлился в римском аэропорту Фьюмичино около 18.25 по местному времени. У самолета президента США, его супругу и дочь встречали министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, глава минобразования Валерия Федели, представители Ватикана и сотрудники американского посольства в Риме. Эти кадры в прямом эфире передавало итальянское телевидение.

Из аэропорта президентский кортеж отправится в резиденцию американского посла.

Программа визита президента США начнется в среду: следующим утром у него запланированы встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего президент в сопровождении супруги и дочери посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

Затем Трамп в Квиринальский дворец для встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и последующие переговоры в резиденции американского посла с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Пока президент США будет заниматься политикой, члены его семьи займутся общественной работой. Супруга Трампа Меланья посетит детскую больницу младенца Иисуса, а дочь Иванка встретится с членами Общины Святого Эгидия и несколькими женщинами, ставшими жертвами торговли людьми. Во второй половине дня Трамп вылетит в Брюссель для участия в саммите НАТО, чтобы спустя пару дней вернуться в Италию на встречу лидеров "Большой семерки", которая пройдет на Сицилии 26-27 мая.

Полицейское управление Рима в связи с прибытием президента США ввело в действие план максимального обеспечения безопасности. Для каждого из перемещений Трампа и его семьи римская полиция предусмотрела по четыре маршрута. Решение о том, какой из них выбрать, будет приниматься в последний момент на основе информации, полученной напрямую от начальника полиции итальянской столицы.