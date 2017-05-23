Посольство Великобритании в России откроет книгу соболезнований

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ откроет в среду книгу соболезнований в связи с терактом в Манчестере, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Книга будет открыта завтра с 10.00 до 12.00", — сказал собеседник агентства.

Книга соболезнований в посольстве Великобритании будет доступна со среды по пятницу. Собеседник агентства добавил, что книги также будут открыты в генконсульстве Великобритании в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.