NI рассказал о "стелсе Гитлера", который мог переломить ход войны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Немецкая экспериментальная "бесхвостка" Horten Ho IX могла "переломить ход Второй мировой войны" и обеспечить люфтваффе уверенное превосходство в воздухе, считает обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин.

Американская корпорация Northrop Grumman недавно анонсировала разработку нового бомбардировщика-невидимки B-21. Машина будет выполнена по схеме "летающее крыло". "Однако первый реактивный самолет такого типа был изобретен братьями Хортен, служившими в нацистской Германии. Он получил, хоть и не совсем заслуженно, титул "истребителя-невидимки для Гитлера", — напоминает автор.

Работы над Ho IX начались после того, как рейхсминистр авиации Герман Геринг заявил, что Люфтваффе требуется самолет, способный достичь скорости в 1000 км/ч при бомбовой нагрузке в 1000 килограммов и дальности полета не менее 1000 километров. Братья Хортон, долгое время экспериментировавшие над планерами-бесхвостками, представили на рассмотрение экспертной комиссии проект "летающего-крыла", который вскоре был одобрен.

Оригинальная аэродинамическая схема, снижавшая сопротивление воздуха, позволяла экономно расходовать горючее и делала возможным использование новейших реактивных двигателей, говорится в статье.

Вскоре компания Gotha получила заказ на строительство 40 самолетов. Первые испытания серийных экземпляров прошли в феврале 1945 года, однако уже в апреле войска союзников вошли в город Фридрихрода, где располагалась линия по производству Ho IX. Отдельные экземпляры экспериментальной машины были конфискованы американскими войсками.

Роблин пишет, что слухи о низкой заметности самолета сильно преувеличены. "Однако схема "летающее крыло" сама по себе снижала эффективную площадь отражения, что характерно для самолетов-невидимок", — признает он. Тем не менее превосходство над противником в случае с Ho IX достигалось не за счет "стелс-эффекта", а благодаря высокой скорости полета. "Время обнаружения самолета не слишком важно, если он может опередить любой перехватчик", — считает журналист.

"В небе Второй мировой Ho IX мог стать по-настоящему грозной машиной. Но к концу войны он был еще очень далек от массового серийного производства", — резюмирует обозреватель.