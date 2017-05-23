Несколько военных США ранены в ходе рейда против боевиков в Йемене

Авиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото

Авиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Несколько военнослужащих США получили ранения в ходе рейда против боевиков группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) в Йемене.

Ранее сообщалось, что в ходе операции были уничтожены семь боевиков.

"У нас были раненые. Детали мы не сообщаем", — заявил журналистам представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

США в последние годы регулярно наносят в Йемене удары по группировке "Аль-Каида", но, как правило, ограничиваются ударами с воздуха. Однако при новой администрации президента Дональда Трампа США провели уже несколько наземных рейдов против террористов.