США неизвестно об опасениях других стран из-за общения Трампа и Лаврова

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Спецслужбы зарубежных стран не обращались к США в связи со скандалом из-за секретной информации, которую президент США Дональд Трамп якобы сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову, заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Я только что вернулся из поездки по ряду стран. Этот вопрос не поднимался", — заявил Коутс на слушаниях в сенате.

Газета Washington Post 17 мая со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым 10 мая рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). СМИ сообщали, что источником такой информации был Израиль.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если у Вашингтона возникнет такое желание. При этом он назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа со стороны американских СМИ в том, что тот якобы передал Лаврову секретные сведения.