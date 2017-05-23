Полиция назвала имя подозреваемого в теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. В совершении теракта в Манчестере подозревается 22-летний Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

"Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".